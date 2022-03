Die Polizei sucht nach einem Alpaka-Hengst, der von einer Koppel im Kreis Hersfeld-Rotenburg gestohlen wurde. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurde das Tier vermutlich bereits in der Nacht zum Montag geklaut. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Hengst mit dem Namen Cosmo von der Koppel in Philippsthal entlaufen ist, sagte die Sprecherin. Auch bei einer Herde von Alpaka-Weibchen habe er sich nicht aufgehalten.