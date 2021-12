DIE SPIELREGELN

Sieben Teilnehmer mit unterschiedlicher Erfahrung in den Bereichen Camping und Outdoor werden in Schweden an einem See ausgesetzt und haben dort jeweils eine Fläche von etwa einem Quadratkilometer zur Verfügung. Abgesehen von ihrer Kleidung, dürfen sie bis zu sieben Gegenstände ihrer Wahl mitnehmen. Außerdem wird den Teilnehmern ein Erste-Hilfe-Set und Filmequipment bereitgestellt. Ziel ist es, sich eine Woche lang in völliger Isolation in der Wildnis zurechtzufinden. Zudem können die Teilnehmer über die Erfüllung von Tagesaufgaben Punkte sammeln. Wer hier am besten abschneidet, gewinnt 10.000 Euro für einen wohltätigen Zweck seiner Wahl.