Seit 2009 lassen die Kultusminister die Schulleistungen in den Bundesländern testen - abwechselnd in der 4. Grundschulklasse und in der 9. Jahrgangsstufe der Sekundarstufe I. Für den Bundesländer-Vergleich ist das ländereigene "Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen" (IQB) an der Humboldt-Universität in Berlin hauptverantwortlich. Jetzt ging es um die Kenntnisse der Neuntklässler in Mathematik und in Naturwissenschaften. Dafür wurden bundesweit rund 50.000 Schüler aus rund 1500 Schulen getestet.