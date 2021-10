Eberbach. (RNZ/fhs) Die angekündigten Aufzugsaustauscharbvieten am Eberbacher Bahnhof sollen zwischen 2. November und Ende Februar stattfinden. In der Übergangszeit stehen die Lifts nicht zur Verfügung. Das hat die Deutsche Bahn AG jetzt mitgeteilt.

Sie will wie bereits berichtet auch am Bahnhof Eberbach die Aufzüge erneuern. Die Bahn erhofft sich davon einen verlässlicheren Betrieb und schreibt, dass mit den neuen Aufzügen auch etwas mehr Komfort geboten werde.

Die Arbeiten dafür starten am Dienstag, 2. November. Erst zu Ende Februar 2022 sollen Reisende dann den neuen Aufzug zum Bahnsteig an den Gleisen 2/3 nutzen können. Im Anschluss wird der Aufzug zum Hausbahnsteig an Gleis 1 aus getauscht. Insgesamt investieren Bahn und Bund rund 560.000 Euro.

Während der Arbeiten steht der jeweilige Aufzug allerdings nicht zur Verfügung. Fahrgäste gelangen zum Bahnsteig an den Gleisen 2/3 nur über die Unterführung. In ihrer Mobilität eingeschränkten Reisenden in Richtung Neckargemünd, Heidelberg und Mannheim empfiehlt die Bahn, bis Ende Februar von Gleis 1 zum Bahnhof Mosbach-Neckarelz zu reisen und dort barrierefrei umzusteigen oder ihre Reise vorher (spätestens einen Werktag) bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden.

Der Eberbacher Aufzugstausch ist Teil einer Modernisierungsserie der Bahn AG – so wurde beispielsweise der ebenfalls zu regelmäßigen Pannen neigende Lift in Neckarsteinach für einen Austausch vorgesehen, und auch hier soll es bis Februar 2022 dauern, bis Reisende ihn wieder benutzen können. In Eberbach hatte die Feuerwehr insgesamt 20 mal seit 2019 eingeschlossene Personen aus den Aufzügen am Bahnhof befreien müssen. Wie oft die Aufzüge eines Defekts wegen ohne Befreiungsaktion der Feuerwehr still standen, ist gar nicht erfasst worden.