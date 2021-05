Berlin (dpa) - Borussia Dortmund geht mit Erling Haaland in das Finale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig. Der norwegische Stürmer steht am Donnerstagabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) im Berliner Olympiastadion ebenso wie Jude Bellingham von Beginn an auf dem Rasen.