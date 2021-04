Dexter Holland

Geboren am 29. Dezember 1965 in Garden Grove/Kalifornien. Auf der Gesamtschule findet Dexter Mathematik genauso spannend wie Punkrock, wobei die Musik mit der Zeit die Oberhand gewinnt. 1984 gründet der Sänger, Rhythmusgitarrist und Songschreiber mit Freunden die Punkband Manic Subsidal, die sich 1985 in The Offspring umbenennt. Das Debütalbum erscheint 1989, bereits ihr Zweitling, "Ignition" (1992), verkauft sich weltweit eine Million Mal. "Smash" von 1994 gilt als das bisher meistverkaufte Album auf einem Indie-Label. 2017 promoviert Holland an der University of Southern California in Molekularbiologie. Dexter Holland ist seit 2003 mit Amber Sasse verheiratet.