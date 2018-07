Glarus (dpa) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs aus Deutschland sind in der Nähe von Braunwald in der Schweiz am Abend beide Insassen ums Leben gekommen. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Gestartet war die einmotorige Maschine vom Typ Mooney M20K in Donaueschingen in Baden-Württemberg nahe der Grenze zur Schweiz. Ziel war die Toskana in Italien. Die Bergung der Opfer in der schwer zugänglichen Gebirgsregion gestaltet sich wegen des schlechten Wetters und der Dunkelheit schwierig.