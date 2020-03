Der Verein Archae-Nova e.V. fördert unter anderem experimental-archäologische Aktivitäten, studentische Projekte und Grabungsprojekte sowie Publikationen und Veranstaltungen. Die nächsten sind:

28. März: "Der Kalender am Sternenhimmel" mit Dr. Christoph Gerber (Universität Heidelberg), archäo-astronomische Führung ausgehend von der Himmelsscheibe von Nebra, Treffpunkt um 19.20 Uhr am Büchsenäcker unterhalb des Köpfel-Friedhofes in Ziegelhausen. Da diese Veranstaltung wetterabhängig ist, bitte Informationen auf der Internetseite des Vereins beachten.

25. April: Ausflug in das Odenwaldlimesmuseum Neckarburken und das Römermuseum Osterburken.

Kontakt: www.archaenova.de; E-Mail: info@archaenova.de; Telefon: 0151 / 64602042