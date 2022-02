Infos: Der perfekte Skitag im Skigebiet Ski amadé

Anreise: Von München aus kommt man über die Autobahn acht auf deutscher Seite und dann die österreichische Tauernautobahn zum Knoten Ennstal. Von dort aus sind es über die Ennstal-Bundesstraße (B 320) noch etwa 30 Kilometer in die Region.

Einreise und Corona-Lage: Österreich ist als Hochrisikogebiet eingestuft. Geimpfte oder Genesene müssen bei der Einreise ein negatives PCR-Testergebnis mitführen. Für Geimpfte, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, entfällt die Testpflicht. Ungeimpfte müssen sich vor der Einreise anmelden und sich unmittelbar nach der Einreise in Quarantäne begeben. Frühestens am fünften Tag können sie sich mittels PCR-Test aus der Quarantäne freitesten. (Stand 2. Februar 2022)

Lage: Schladming, Ramsau und der Dachstein-Gletscher liegen in der Steiermark, gehören aber zum Skiverbund Ski amadé, dessen 760 Pistenkilometer überwiegend im Salzburger Land liegen. Während in Ramsau eher der nordische Skisport vorherrscht, geht es von Schladming aus in die alpine Vier-Berge-Skischaukel. Info-Adresse: Schladming-Dachstein Tourismusmarketing GmbH, Ramsauerstraße 756, 8970 Schladming (Tel.: +43 3687 2 33 10, E-Mail: info@schladming-dachstein.at, Web: www.schladming-dachstein.at)