DER EINFÜHLSAME - Peter Schneider spielt Kommissar Lehmann

Kriminalkommissar Michael Lehmann findet Rückhalt bei seiner Frau und seinen Kindern. Er lebt in Leipzig und pendelt mit der Bahn nach Halle. Als gelernter Krankenpfleger ist Lehmann einfühlsam, versucht aber stets, die Dienstvorschriften einzuhalten. Er ist Quereinsteiger bei der Polizei, ein Aushang "Fachkräfte bei der Polizei gesucht” weckte sein Interesse. Ein Jahr Streife, dann in den gehobenen Dienst. Mit seinen sechsundvierzig Jahren ist er zwar auch schon ein alter Hase, hat aber weniger Erfahrung als Henry Koitzsch. Manchmal neigt er zur Ungeduld im Polizeialltag. Misstrauisch blickt er auch auf die zahlreichen "Milieu-Kontakte" des Kollegen Koitzsch. Aber die beiden sind ein prima Team, denn Henry Koitzschs Gespür und unorthodoxe Methoden ergänzen sich gut mit Lehmanns rationaler Arbeitsweise. Michael Lehmann ist praktizierender Christ und geht regelmäßig in die Kirche. Er will den Menschen helfen.

Schauspieler Peter Schneider über seine Rolle: "Michael Lehmann ist ein ruhiger und gefasster Typ. Ein guter Beobachter und Zuhörer. Und ein sehr empathischer Mensch. Er hat eine gewisse Erdung, ist Christ und Familienmensch. Von seinem Kollegen Henry unterscheidet er sich zwar extrem, aber sie sind doch sehr, sehr nah beieinander. Was sie verbindet, sind Empathie, Ehrlichkeit und Direktheit. Sehr schön finde ich, dass man dem Buch anmerkt, dass die Autoren eine Verbindung zu Halle und auch zu ostdeutschen Biografien haben. Da geht mir das Herz auf. Ich kenne Halle seit 1985 und habe immer wieder in irgendeiner Weise eine Verbindung zu der Stadt haben können. Sei es über die Musik oder über das Theater. Schön, dass da nun der ,Polizeiruf Halle‘ dazu kommt."