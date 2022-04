An den Warnstreiks in hessischen Kindertagesstätten sowie in der Sozialarbeit und der Behindertenhilfe haben sich am Mittwoch nach Angaben der Gewerkschaft mindestens 700 Menschen beteiligt. Die Zahl der betroffenen Einrichtungen sei nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch. Die Streikenden aus den Kreisen Main-Taunus, Hochtaunus und Wetterau kamen demnach zu einem Demonstrationszug in Friedberg zusammen. Zudem gab es Versammlungen in Gießen und Marburg.