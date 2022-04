Eine geplante prorussische Versammlung in Frankfurt kann der Stadtverwaltung zufolge unter strengen Auflagen am Sonntag (10.4.) stattfinden. Das Ordnungsamt habe "umfangreiche Auflagen verfügt, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten", teilte die Stadt am Donnerstag mit. So finde der ursprünglich angemeldete Autokorso mit 700 Fahrzeugen nicht statt.