München (dpa) - Nach dem NSU-Urteil haben rund 200 Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude in München eine weitere Aufarbeitung der Terrorserie verlangt. Die Helferkreise des «Nationalsozialistischen Untergrunds» müssten weiter juristisch verfolgt werden. Auch die Rolle des Verfassungsschutzes im NSU-Fall müsse aufgeklärt werden, hieß es bei einer Kundgebung. Nötig sei «eine Auseinandersetzung mit Rassismus in unserem Alltag, auch in unseren Institutionen», sagte eine Sprecherin der Kampagne «Kein Schlussstrich».