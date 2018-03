Frankfurt/Main (dpa) - Die schwache Tendenz an der Wall Street hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt in die Flucht getrieben. Der Dax sackte im späten Handel zeitweise um mehr als 3 Prozent ab und erreichte den tiefsten Stand seit Anfang September 2017. Letztlich verlor der Leitindex 2,62 Prozent auf 12 260,29 Zähler. Der Euro zeigte sich etwas tiefer bei 1,2237 US-Dollar.