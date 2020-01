> Jan Dahlke (VfR Wormatia Worms, Torschützenkönig mit acht Treffern): "Ich habe mich sehr auf das Turnier gefreut, obwohl ich seit der Jugend nicht mehr in der Halle gespielt habe. Für mich persönlich lief es natürlich super mit der Torjägerkanone. Insgesamt ist der dritte Platz für uns in Ordnung, auch wenn wir gerne das Endspiel erreicht hätten. Das Preisgeld für den dritten Platz geht jetzt hoffentlich in die Mannschaftskasse."

> Can Coskun (Sportlicher SGK Heidelberg): "Ich bin das erste Mal hier beim SparkassenCup und muss sagen, dass alles top organisiert ist. Alles läuft wie geplant ab und die Stimmung auf den Rängen ist auch sehr gut. Für uns lief es sportlich leider etwas enttäuschend, was aber auch der Jugend geschuldet ist, schließlich haben viele von unseren Spielern noch nie vor solch einer großen Kulisse gespielt. Wir haben unser Ausscheiden aber schnell abgehakt und freuen uns auf zwei, drei weitere Wochen Winterpause, bevor die Vorbereitung startet."

> Mohamed Gouaida (SV Waldhof, bester Spieler des Turniers): "Für mich ist es eine super Sache, in der Halle spielen zu dürfen. Hier hast du ständig Eins-gegen-Eins-Situationen, die du im Dribbling lösen musst. Das kommt mir sehr entgegen und das liebe ich, da ich ein Straßenfußballer bin. Leider sind wir aber bereits im Viertelfinale ausgeschieden, da wir ein paar Fehler zu viel gemacht haben."

> Sükrü Cansiz (2. Vorsitzender SC United Weinheim): "Wenn man bedenkt, dass in unserer Gruppe jeder Gegner mindestens drei Klassen höher spielt, ist das eine wertvolle Erfahrung für uns, die wir gerne mitnehmen. Die Chance, sich mit solchen Mannschaften zu messen, bekommt man nicht oft, deshalb werden wir auch in der kommenden Saison Gas geben und wieder dabei sein."

> Rick Wulle (SV Sandhausen, bester Torhüter des Turniers): "Eigentlich haben wir bei den Profis noch ein paar Tage Urlaub, aber als ich gefragt wurde, ob ich mitspielen möchte, habe ich sofort zugesagt. Den Urlaub habe ich ohnehin zuhause verbracht, von daher war es kein Problem. Das Neunmeterschießen im Halbfinale gegen Bammental konnte ich optimal nutzen, um mich auszuzeichnen. Aber leider haben wir das Turnier mit einer Niederlage beenden müssen." bz