> Das "Haus Steinachtal" im Schönauer Ortsteil Altneudorf gehörte einst einem Hubschrauber-Hersteller und war auch schon Sitz einer Sekte, wie sich Altgemeinderat Karl Schmelzer erinnert. Seit über 20 Jahren ist es ein Pflegeheim. Dieses geriet Anfang des Jahres 2017 in finanzielle Schieflage. Die Betreibergesellschaft "Senioren-Betreuung Stangl GmbH Haus Steinachtal" war zahlungsunfähig und überschuldet. Ein Insolvenzverfahren wurde eröffnet. Eine Ursache war die dünne Personaldecke, weshalb die Heimaufsicht einen Aufnahmestopp verhängt hatte. Die Insolvenz bedeutete jedoch nicht das Aus für das Heim mit damals 48 Mitarbeitern und 56 Bewohnern. Der Betrieb konnte stabilisiert werden. Neue Bewohner wurden aufgenommen, neue Mitarbeiter eingestellt. Die "Care Invest GmbH" mit Sitz in Düsseldorf wurde neuer Eigentümer und die "Fontiva"-Gruppe mit Sitz in Berlin und Heimen in Potsdam sowie bei Hamburg neuer Betreiber. Sie gründete die "Fontiva Pflege und Wohnen GmbH Schönau". Alle Arbeitsplätze konnten erhalten und der Betrieb fortgeführt werden. Zuletzt herrschte wieder Unsicherheit, weil ein angekündigter Umbau durch den Eigentümer ausblieb. cm