Infos: Cottbus

Anreise: Von Heidelberg nach Cottbus mit dem Auto in circa sechs Stunden, mit der Bahn dauert es ungefähr genauso lang (dreimal umsteigen). Der Bus (Nummer 10) fährt vom Bahnhof Cottbus zum Park.

Unterkunft: Das "Cavalierhaus" im Park hat drei hübsche Zimmer und ein gutes Restaurant, Doppelzimmer ab 100 Euro; https://cavalierhaus-branitz.de

Essen & Trinken: In der Orangerie im Park kann man im Café "Goldene Ananas" ein Fürst-Pückler-Eis probieren; www.waldhotel-cottbus.de/index.php/genuss/goldene-ananas. Am Parkrand bietet die "Pücklerstube" gutbürgerliche Küche; www.puecklerstube.de