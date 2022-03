Die saarländische Corona-Verordnung wird verlängert. Das teilte das Sozialministerium am Freitagabend in Saarbrücken zu der Entscheidung des Ministerrats mit. Die Verordnung tritt demnach am Sonntag in Kraft - und ist bis zum 2. April gültig. Bestehen bleibt damit dem Ministerium zufolge die Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen, die für Besucher oder Kunden zugänglich sind. Die Pflicht könne aber entfallen, wenn die 3G-Regelung "konsequent durch alle Besucher, Teilnehmer oder Kunden" eingehalten wird.