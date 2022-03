Der Präsident des Landkreistages, der Tübinger Landrat Joachim Walter, bleibt bei seiner scharfen Kritik an der Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken. "Wenn Gesetze da sind, führen wir sie aus", sagte er nach der Einführung der Teil-Impfpflicht. "Ich bleibe aber dabei, dass es keinen Sinn macht." Es habe sich durch zahlreiche Infektionen in Alten-und Pflegeheimen des Kreises gezeigt, dass die Impfung nicht vor einer Ansteckung schütze. "Damit ist der Schutzzweck der Einrichtung dieser sogenannten Impfpflicht mehr als infrage gestellt", sagte Walter am Donnerstag in Stuttgart.