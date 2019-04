«Ich habe vorher gesagt, dass es sehr schwer werden würde», erklärte der Trainer des FC Liverpool nach dem souveränen 4:1 (1:0)-Sieg beim FC Porto und dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale. «Sie haben wahrscheinlich alle gedacht, dass ich das sagen musste, aber ich wusste es.»

Tatsächlich hatten die Portugiesen, die im Hinspiel in Anfield mit 0:2 unterlegen waren, die Reds anfangs stark unter Druck gesetzt. «Porto hat ein starkes Spiel und uns das Leben schwer gemacht», fand Klopp, «aber wir haben die Tore gemacht und so kann ein solches Ergebnis passieren.» Sadio Mané (26. Minute) und Mohamed Salah (65.) trafen. Éder Militão (68.) machte es wieder spannend, bevor Roberto Firmino (77.) und Virgil van Dijk (84.) alles klarmachten.

«Ich bin sehr, sehr glücklich, wie Sie sich vorstellen können», sagte Klopp, der mit seinem Team in zwei Wochen auf den FC Barcelona trifft. «Es ist das erste Mal für mich, dass ich gegen Barcelona spiele, abgesehen von Freundschaftsspielen», sagte der Trainer. «Ich freue mich darauf.» Doch zunächst geht es am Sonntag in der Premier League zu Abstiegskandidat Cardiff City. Mit einem Sieg will der FC Liverpool die Chance auf das Double wahren.