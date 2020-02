Kiel ist damit nach zwölf von 14 Vorrundenspielen nicht mehr vom ersten Platz der Gruppe B zu verdrängen. In den Schlusssekunden hielt THW-Keeper Niklas Landin mit einer Parade gegen Veszprems Vuko Borozan den Sieg fest.

Erfolgreichster Werfer der Kieler war Niclas Ekberg mit acht Treffern. Für die Ungarn waren Borozan und Andreas Nilsson je fünfmal erfolgreich. Durch den Gruppensieg überspringen die "Zebras" das Achtelfinale und haben im entscheidenden Rückspiel des Viertelfinales Heimrecht. Der THW ist der erste deutsche Club, der seit der Modusänderung zur Saison 2015/16 die Vorrunde auf Rang eins beendet.

In der Kieler Arena entwickelte sich von Beginn an eine spannende Partie, in der sich keine Mannschaft einen entscheidenden Vorsprung herauswerfen konnte. Die Ungarn erwischten den besseren Start, lagen nach elf Minuten mit 6:4 vorn. Nach dem Seitenwechsel setzte sich der THW auf 21:17 (37.) ab, aber auch diese Führung hatte nicht lange bestand. Veszprem bekam in der letzten Minute des Spiels noch einmal die Chance zum Ausgleich, doch mit seiner umjubelten Parade sorgte "Zebra"-Keeper Landin für die Entscheidung.