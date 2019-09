Verlosung

Die RNZ verlost 2 mal 2 kleine Forschungsnacht-Pakete. Darin enthalten ist jeweils die bereits ausgebuchte, exklusive Führung zum ultramodernen 7-Tesla-Magnetresonanz-Tomographen im DKFZ am Freitag um 16.30 Uhr. Obendrauf gibt es noch eine Tasche mit T-Shirt, dem Buch "Krebs - Lifestyle und Umweltfaktoren als Risiko" sowie weiteren Kleinigkeiten.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702323 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN VERLOSUNG (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Forschung sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Mittwoch, 25. September, 16 Uhr, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dt. Festnetz. Anrufe aus dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro.)