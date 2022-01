Burghardt-Gymnasium

> Kontakt: St.-Rochus-Str. 5, 74722 Buchen, Tel. 06281.5288- 0, Mail: sekretariat@bgbuchen.de.

> Schulleitung: Rektor Jochen Schwab, Konrektor Achim Wawatschek.

> Schüler- und Lehrerzahl: etwa 1090 Schüler und 85 Lehrkräfte.

> Schulabschluss:Abitur im G9.

> Anmeldung: online, per Post oder in Präsenz am Mittwoch, 9. März, und Donnerstag, 10. März. Weitere Informationen auf der Homepage: www.bgbuchen.de/service/schueler-werden-am-bgb.html