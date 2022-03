Nach seiner Magen-Bypass-OP hat sich das einstige Schwergewicht Reiner Calmund (73) quasi halbiert. "Jetzt wiege ich im Schnitt 90 bis 92 Kilo. Und ich hatte mal 180 Kilo. Das ist also die Hälfte", sagte Calmund der Deutschen Presse-Agentur in Saarlouis. Mit dem reduzierten Gewicht seien seine Gesundheitswerte nicht nur besser geworden: "Die sind jetzt optimal." Zudem sei er insgesamt "in allem beweglicher" geworden. "Ich kann jetzt mit meiner Tochter Federball spielen", sagte der frühere Fußballmanager. Und spazieren gehen. "Ich fühle mich topfit und frisch."