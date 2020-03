Mit solchen Plakaten bedanken sich Kinder in Hamburg bei der Müllabfuhr. Foto: Martin Vollmer/Stadtreinigung Hamburg/dpa

Kinder in der Stadt Hamburg haben sich nun bei den Müllmännern und Müllfrauen bedankt. Viele von ihnen malten in den vergangenen Tagen bunte Plakate und schrieben Briefe. Diese klebten sie an die Mülltonnen - manchmal zusammen mit einem kleinen Geschenk wie etwa Schokolade.

Der Sprecher der Hamburger Stadtreinigung erzählte, dass sich die Leute von der Müllabfuhr sehr darüber freuten. Auch sonst seien die Menschen in der Stadt nett zu den Leuten von der Müllabfuhr. "Zur Zeit ist es aber noch mehr."