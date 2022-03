Stuttgart (dpa/lsw) - Vor dem Gastspiel beim 1. FC Union Berlin stecken die Schwaben weiter tief im Abstiegskampf, rückten aber bis auf einen Zähler an Hertha BSC auf dem Relegationsrang heran. Mislintat äußerte sich optimistisch, dass Rechtsverteidiger Pascal Stenzel am kommenden Samstag wieder eine Option ist. Stenzel hatte gegen Gladbach wegen eines kleinen Muskelfaserrisses in der Wade gefehlt und trainierte seit dem 1:2 in Hoffenheim nur individuell.

