Eintracht Frankfurt benennt die Gegentribüne in der heimischen Arena nach der jüngst verstorbenen Vereinslegende Jürgen Grabowski. Diese Entscheidung habe der Vorstand unmittelbar nach dem Europa-League-Spiel gegen den FC Barcelona (1:1) getroffen, teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. "Die Fankurve hat zum Ausdruck gebracht, was jeden, der es mit der Eintracht hält, seit dem Tod von Jürgen Grabowski bewegt. Mit der Benennung der Gegengerade können wir Grabis ikonischer Bedeutung für Eintracht Frankfurt ein dauerhaftes Andenken sichern", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann.