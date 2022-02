Der Büro- und Restaurantausstatter Takkt hat seine im vergangenen Herbst gestutzten Ziele erfüllen können. Der Umsatz kletterte 2021 im Jahresvergleich um 10,4 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkursschwankungen und Zu- oder Verkäufe - entsprach das einem Wachstum von 11,4 Prozent.