Classic Bike“ aus der Ausstellung „Memory is the Weapon“: Die Kunsthalle Krems zeigt Werke des südafrikanischen Aktionkünstlers Robin Rhode. Foto: Alfred Gerold

Museumsbesuche sind etwas Außergewöhnliches, "b’sundrig" eben, wie man in Vorarlberg sagt – insbesondere derzeit. Die Sehnsucht nach einem analogen Ort, nach sozialem Austausch ist groß, denn gerade in unsicheren Zeiten gibt Kultur Sinn und Halt. Und weil den Österreichern bekanntlich eine besonders glückliche Lebensart nachgesagt wird (in der Alpenrepublik geht ja immer alles ein wenig gemütlicher zu), könnte wohl nichts näher liegen als ein Roadtrip voller Kunst und Kultur durch unser Nachbarland – von Bregenz bis nach Wien.

Hintergrund Anfahrt: Der Kulturroadtrip startet am Bodensee in Bregenz. Aus Voralberg geht es über Oberlech durch Tirol nach Kärnten bis in die Steiermark und weiter nach Wien und Krems in Niederösterreich. Mit dem Auto von Heidelberg via Karlsruhe über die A 8 nach Ulm bis Bregenz. Von dort über die A 14 bis nach Oberlech von dort aus über die A 12 nach Innsbruck und weiter nach [+] Lesen Sie mehr Anfahrt: Der Kulturroadtrip startet am Bodensee in Bregenz. Aus Voralberg geht es über Oberlech durch Tirol nach Kärnten bis in die Steiermark und weiter nach Wien und Krems in Niederösterreich. Mit dem Auto von Heidelberg via Karlsruhe über die A 8 nach Ulm bis Bregenz. Von dort über die A 14 bis nach Oberlech von dort aus über die A 12 nach Innsbruck und weiter nach Kitzbühel. Dann nach Lienz über Villach und Klagenfurt bis Neuhaus. Zurück auf der A 2 Richtung Graz nach Premstätten und weiter auf der A 2 nach Wien. Über die A 22 und S 5 nach Krems. Zurück über die A 1 nach Linz und die A 8 bis Suben über Nürnberg nach Heidelberg. Rundreise ca. 2000 km, 6 Tage. Wichtig: 10-Tages-Vignette für 9,20 Euro kaufen. Bregenz/Dornbirn/Oberlech: Kultur: Bregenzer Kunsthaus: www.kunsthaus-bregenz.at (bis 29.11.); Kunstraum Dornbirn: www.kunstraumdornbirn.at (bis 8.10); Skyspace Oberlech: www.skyspace-lech.com (permanent). Unterkünfte: www.oberlech.com/unterkuenfte.html; Hotel Ibis, DZ ab 91 Euro; Hotel Messmer, DZ 140 Euro. Innsbruck: Sehenswürdigkeiten: Hungerburgbahn/Nord-kettenbahn (www.nordkette.com); sensationelles Panorama im "Café Lichtblick 360°" (www.360-grad.at). Gastronomie: Kaspressknödel im Stiftskeller (www.stiftskeller.eu). Neuhaus: Kultur: Museum Liaunig: www.museumliaunig.at (bis 31.10.). Gastronomie: Hartlwirt (www.hartl-wirt.at); "Fishery Steffan" in Seidendorf (www.fishery-steffan.at). Graz: Kultur: Österreichischer Skulpturenpark, Universalmuseum Joanneum: www.museum-joanneum.at/skulpturenpark (bis 31.10.). Gastronomie: Im "Steirer" gibt es steirische Klachelsuppe, Krautstrudel und Grießsterz (www.der-steirer.at). Wien: Kultur: Albertina modern im Kunstlerhaus: www.albertina.at/albertina-modern/ (bis 8.11.). Gastronomie: Frühstück und Kaffepause bei Parémi Boulangerie" (www.paremi.at); Ludwig & Adele im neuen Albertina modern (www.albertina.at/albertina-modern/besuch/cafe-restaurant/). Krems: Kultur: Kunsthalle Krems: www.kunsthalle.at (bis 1.11.). Gastronomie: "Poldi Fitzka" (www.poldifitzka.at).

Bregenz: Der erste Halt unserer Reise durch die internationale zeitgenössische Kunst ist an der Bregenzer Uferpromenade. Dort steht ein riesiger Glaswürfel, in dem sich die Farben des Himmels und die lebhaften Lichtspiele des Bodensees spiegeln. Das eindrucksvolle Gebäude wurde von dem Architekten Peter Zumthor für die Kunst maßgeschneidert. Bemerkenswert ist die Lichtsituation im Innenraum, welche die Exponate je nach Tageszeit und wechselnder Lichteinstrahlung immer wieder in eine andere Stimmung taucht. Peter Fischli setzt sich mit dem Kunsthaus Bregenz mit einer paradox scheinenden Intervention auseinander, er baut es buchstäblich um, verkehrt das Besondere ins Billige, wertet das Banale zum aufwendigen Einzelstück und Kunstwerk um. Die Ausstellung, die keinen Titel trägt, provoziert wieder einmal eine Umkehr der Hierarchien und ist bis zum 29. November im KUB zu sehen.

Dornbirn: Vielleicht liefert das Atelier Van Lieshout in der Ausstellung "The Clock which will solve every Problem in the World" einen Entwurf für eine neue Welt und neue Formen des Zusammenlebens? Mitten in der aus Backstein errichteten ehemaligen Montagehalle der Rüschwerke werden wir mit dem monumentalen Werk "Pendulum" konfrontiert, einem mechanischen Giganten, der die Zeit misst und die Prozesse dieser Messung sichtbar und hörbar macht. Als Reaktion darauf verrichten Maschinenwerke als Teil der Uhr ihre Arbeit der Veränderung und Zerstörung. Also keine Aktion ohne Reaktion oder umgekehrt! Die Utopie und co-abhängigen Maschinen des Visionärs Joep Van Lieshout sind bis 8. November im Kunstraum Dornbirn zu sehen.

Oberlech: Nach dieser raumgreifenden-maschinellen Erfahrung kehren wir an einen sinnlichen Ort der Kunst ein, in das in den Hochalpen gelegene Oberlech. Die Lichtinstallation "Skyspace" von James Turrell verlangt vom Besucher besondere Aufmerksamkeit, denn wir kommen hier dem Himmel sehr nahe. Mit seinem elliptischen Steinbau stellt der Künstler eine Verbindung zwischen Erde und Himmel her, wer sich darauf einlässt, erlebt die Auflösung von Zeit und Raum. Auf fast 2000 Metern Höhe, umgeben von majestätischen Bergketten, sind wir Teil eines Experiments, das uns das Licht selbst erleben lässt, die Tiefenwahrnehmung aufhebt und uns vom Erdboden abhebt. Die Öffnungszeiten bis 30. November sind täglich, das Lichtprogramm beginnt 50 Minuten vor Sonnenaufgang sowie genau bei Sonnenuntergang und dauert jeweils rund 50 Minuten.

Innsbruck: Unsere nächste Station ist Innsbruck. Diese Stadt ist Sinnbild für eine gelungene Symbiose kontrastreicher Architektur. Beim Durchqueren der Straßen begegnet uns traditionsreiche Architektur, die durch moderne Elemente aufgebrochen wird. Lassen Sie sich aus der Innsbrucker Innenstadt mit der Hungerburgbahn den Berg nördlich des Inn hinauffahren, danach bringt Sie die Nordkettenbahn weiter mitten in die Wildnis. Genießen Sie das Stadt- und Bergpanorama aus der Vogelperspektive! Die alpin-urbane Architektur mit den kurvig futuristischen Stationen der Hungerburgbahn wurde nach den Plänen der Architektin Zaha Hadid realisiert.

Neuhaus: Dann geht es weiter nach Südkärnten, an einen nicht weniger futuristischen Schauplatz mit industrieller Atmosphäre. Das von dem Wiener Architektenteam querkraft gestaltete Museum Liaunig liegt größtenteils unter der Erde. Ein 160 Meter langer Stahlbetonriegel ragt an seinen beiden Enden eindrucksvoll aus dem Hanggrundstück heraus. Im Inneren findet man auf zwei Etagen eine großzügige Ausstellungsfläche mit einem Schau- und Skulpturendepot. Letzteres erinnert mit seiner imposanten freitragenden Kuppel mit dem Opaion in der Mitte an die Architektur des Pantheons in Rom. Oberirdisch befindet sich eine großzügige Parkanlage mit Skulpturengarten. Das Privatmuseum für den Sammler Herbert Liaunig in Neuhaus ist das jüngste, welches je unter Denkmalschutz gestellt wurde. Die Hauptausstellung "o.T." (ohne Titel), kuratiert von Dieter Bogner, zeigt gemalte, plastische, kinetische und digitale Kunstwerke von 76 österreichischen Künstlerinnen und Künstlern, entstanden zwischen 1950 und heute. Daneben sind Werke von Alfred Klinkan und Robert Schad zu sehen, außerdem bemerkenswerte Sammlungen, etwa Porträtminiaturen. Nehmen Sie sich für diesen Höhepunkt einen ganzen Tag Zeit, das Haus ist nur noch bis zum 31. Oktober offen.

Graz: "Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, er erfordert das, was in unserer Gesellschaft am kostbarsten geworden ist: Zeit, Zuwendung und Raum", sagt der Schweizer Landschaftsarchitekt Dieter Kienast. Er hat in der Nähe von Graz den besten Skulpturenpark in ganz Europa angelegt. Wenn man dieser Definition von Luxus noch die Kunst hinzufügt – ergibt sich dann daraus die Superlative des Luxus? Erleben Sie es selbst, am besten ausgerüstet mit einem Picknickkorb. Der Park ist der zeitgenössischen Skulptur gewidmet: Wir treffen österreichische und internationale Künstler, darunter Hans Hollein, Franz West, Erwin Wurm, Heimo Zobernig, Nancy Rubins, Jeppe Hein, Eva & Adele, Matt Mullican, Yoko Ono, Timm Ulrichs und Bruno Gironcoli. Auf einer Fläche von sieben Hektar gibt es über 70 Werke – das erzeugt ein faszinierendes Spannungsfeld zwischen Landschaft, Skulptur und uns selbst. Und wenn wir ein wenig Erholung brauchen, ergehen wir uns in der weitläufigen Anlage zwischen Lotusteichen und Labyrinthen. Der Eintritt ist frei, planen Sie mindestens einen halben Tag für den Skulpturenpark in Premstätten ein, der nur noch bis 31. Oktober offen ist.

Wien: Österreichs Hauptstadt hat ein neues Museum für die Gegenwartskunst: Die Albertina modern im umgebauten Künstlerhaus öffnete verspätet im Mai ihre Pforten. Die Ausstellung "The Beginning" zeigt Werke österreichischer Künstler nach 1945 bis in die erste Hälfte der 1980er Jahre und bietet einen umfassenden Überblick über eine der innovativsten Epochen österreichischer Kunstgeschichte. Die Schau ist bis zum 8. November geöffnet und präsentiert die wichtigsten Positionen an der Schwelle zur Postmoderne – vom Wiener Phantastischen Realismus bis hin zu dem für Wien so kennzeichnenden gesellschaftskritischen Realismus.

Krems: Viele Museen und Ausstellungshäuser haben in Corona-Zeiten Sonderausstellungen konzipiert und laufende Ausstellungen verlängert. Die Kunsthalle Krems zum Beispiel zeigt ihre Schau "Memory is the Weapon" mit Robin Rhode jetzt noch bis zum 1. November. Rhode, der in der Apartheid aufwuchs, setzt sich kritisch mit der Geschichte und der Gegenwart Südafrikas auseinander. Der Künstler schafft poetische Daumenkinos für die Leinwand, kurze Videosequenzen, die das Auge und den Verstand durcheinanderwirbeln und aufrütteln. In "New Kids on the Bike" zeichnet Rhode für die Kinder in seiner Nachbarschaft mit Tafelkreide Spielplätze, Fahrräder und andere Wunschobjekte und lädt sie ein, damit zu spielen. Seine gezeichneten Bilderwelten sind und bleiben Sehnsuchtsprojektionen, denn nur die wenigsten von ihnen besitzen ein eigenes Fahrrad ...