In der Nähe von Ranstadt in der Wetterau sind am Donnerstag rund 70 Strohballen in Flammen aufgegangen. Wegen des starken Rauchs sperrte die Polizei nach eigenen Angaben die Bundesstraße 457 für rund sechs Stunden. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe waren zunächst unbekannt. Die Strohballen lagerten neben der Straße.