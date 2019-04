Von Frauke Gans

Wer kennt "over night oats"? Ältere Semester schauen vermutlich fragend, während jüngere meist wissend die Schultern hochziehen: Kennt doch jeder. Das ist auch so. Früher hieß es bloß Bircher Müsli. Ähnlich verhält es sich mit "Bowls". Gesundes, durchdachtes, ausgewogenes Essen, in Schüsseln serviert. Eine deutschlandweite Modeerscheinung, die sich genauso dauerhaft hält wie Smoothies.

Dabei kommt in die Bowls mit Vorliebe sogenanntes "Superfood" - also Nahrungsmittel, die besonders gut für die Gesundheit sein sollen. Auf die Zutatenliste einer "Bowl" gehören also immer Obst, Gemüse und diverse Samen, Nüsse und Sprossen. Je nach Inhalt, tragen die Schüsselgerichte entsprechende Namen: Buddha-Bowls, Poke-Bowls, Good Life Bowls, Hippie Bowls oder Smoothie-Bowls. Erstere enthält also zum Beispiel meist auch asiatische Spezialitäten, zweitere mundgerechte Häppchen und letztere dickflüssige Smoothies zum Löffeln. Im Prinzip muss das Essen nur wirklich nahrhaft sein, in eine hübsche Schüssel passen, der Name zu den Zutaten passen - und fertig ist die "Bowl".

Die Herkunftsvermutungen für Essen aus Schüsseln reichen in sozialen Medien von Amerikanern, die in einem Restaurant ihren Tacco aus Bequemlichkeit aus einer Schale aßen, bis zu Fernsehjunkies, die ihr Essen in Schüsseln kippten, damit man auf dem Sofa nicht kleckert. Oder bis nach Asien, wo viele Gerichte tatsächlich in kleinen Schälchen serviert werden. Wer hats wirklich erfunden? Vermutlich ist es nur eine Zufallsentwicklung, deren Ursprung nicht genau festzumachen ist.

Viel wichtiger: Wie bereitet man eine solche "Bowl" zu? Zuerst schaut man natürlich, welche man mag. Smoothies zum Löffeln, die Schüssel zum Herauspicken des Essens oder die Buddha-Variante? Es gibt noch mehr Arten, aber diese seien hier vorgestellt. Eigene Kreationen sind natürlich auch erlaubt.

Buddha-Bowl

Zutaten: Salatbasis (um die zehn Prozent der Gesamtzutaten). Welche Sorte ist Geschmackssache, auch Brunnenkresse oder Basilikum funktionieren. Kohlenhydrate um die 20 Prozent. Vor allem Vollkornreis, Hirse, Nudeln und natürlich Quinoa sind beliebt. Gemüse wandert mit einem etwa zwanzigprozentigen Anteil in die Schüssel: ob roh, gekocht, gebraten oder geröstet. Proteine um die 20 Prozent - zum Beispiel Fisch, Fleisch, Tofu, Linsen, Bohnen oder Käse. Pflanzliche Fette in Form von Avocado, Samen und Nüssen zu 15 Prozent und Früchte um die zehn Prozent. Als Topping (fünf Prozent) kommen etwa Sprossen oder Kokosflakes obenauf. Das Finale ist ein Dressing auf Pflanzenölbasis oder Joghurt mit Gewürzen.

Zubereitung: Den Boden der Schüssel mit Salatblättern auskleiden. Darauf die weiteren Bestandteile schichten.

Poke-Bowl mit Lachs

Zutaten: Reis, Lachsfilet, Essig, Sesamöl, Sojasoße, Sriracha (scharfe thailändische Chilisoße), Gurken, Radieschen, Avocado, Frühlingszwiebeln und griechischer Joghurt.

Zubereitung: Den Reis kochen und das Lachsfilet würfeln. Essig, Sesamöl, Sojasoße und Sriracha mit Lachs vermischen und kaltstellen. Gurken und Radieschen in dünne Scheiben hobeln. Avocado schälen, entkernen und würfeln. Grüne Hälften der Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Für das Dressing Sriracha mit dem griechischen Joghurt verrühren. Reis auf die Schüsseln verteilen. Lachs, Radieschen, Avocado und Gurken hinzufügen. Mit Srirachasoße beträufeln, mit Frühlingszwiebeln garnieren und servieren.

Smoothie-Bowl

Zutaten: Flüssigkeit, ungefähr 100 ml (Milch, Saft, Wasser oder anderes nach Belieben). 250 g Obst und Gemüse, 4 Esslöffel Bindemittel wie zum Beispiel Haferflocken oder Chiasamen. Außerdem Obst, Nüsse und Samen als Topping. Als Aromen kommen unter anderem Vanille, Kräuter, Obstsaft und Zimt in Frage.

Zubereitung: Flüssigkeit mit Obst und/oder Gemüse mixen, das Bindemittel verleiht dem Smoothie eine cremige Konsistenz. Nicht vergessen: Chiasamen brauchen etwas Zeit zum Quellen! Zum Schluss Aromen und Toppings hinzugeben.