Friedrichshafen (dpa/lsw) - Bei dem Vorfall am Montag waren Teile der Brücke heruntergefallen. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro, den Schaden am Bagger schätzte die Polizei auf 3000 Euro. Ein Statiker stellte keine weiteren Beeinträchtigungen an der Eisenbahnunterführung fest. Der Lastwagenfahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Pressemitteilung