"Blende"-Wettbewerb 2018

Die eine Runde ist beendet, die nächste steht schon wieder ins Haus. Ambitionierte Hobbyfotografen können sich schon mal Gedanken machen, denn die Themen für den "Blende"-Wettbewerb 2018 stehen bereits fest.

Thema 1: "Lost Places"

"Lost Places - Verlassene Orte" ist ein Thema, das unter Fotobegeisterten absolut angesagt ist. In den Fokus genommen können verfallene Wohnhäuser, verlassenen Krankenhäuser, alte Industrieanlagen. Denkbar sind Fotos in der Totalen, aber auch Detailaufnahmen, die den Verfall zeigen. Doch das Thema kann durch die Einbeziehung stillgelegter Gärten oder Friedhöfe auch fotografisch weiter gefasst interpretiert werden.

Thema 2: "Welt der kleinen Dinge"

Sich den kleinen Objekten des Lebens fotografisch zu nähern, bringt Details hervor, die wir selbst mit wachsamem Auge nicht wahrnehmen würden. Gerade die Natur hat Beeindruckendes zu bieten, was wir uns erst mithilfe der Fotografie erschließen können. Denken wir nur an das Facettenauge der Insekten oder an ihre Flügel, den Aufbau einer Blüte bis hin zum Spinnennetz. Aber auch alltägliche Objekte - ein Reißverschluss, eine Schraube - können durch die Nahaufnahme interessant werden.

Jugendthema: "Das bewegt mich"

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - das Jugendthema 2018 "Das bewegt mich" lässt kreativen Raum für einerseits dynamische Bildgestaltungen oder Sportfotografie. Mehr noch aber kann und darf Lebenswirklichkeit, Alltag und auch Kritik an der Gesellschaft im Bild zum Ausdruck kommen.

Info: Teilnehme-Modalitäten und Einsendeschluss werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.