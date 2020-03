(dpa). Niemand möchte auf Sandkörnchen beißen, wenn ihm Spinat serviert wird. Also muss die Erde aus allen Ritzen der Blätter entfernt werden. Am effektivsten funktioniert das, indem das grüne Bündel mit dem Kopf nach unten in eine Schüssel mit kaltem Wasser getaucht wird. Das reicht aber noch nicht. Das Bündel sollte mehrmals kräftig hin und her geschwungen werden. Beim Kauf der Spinatblätter ist darauf zu achten, dass sie unbeschädigt, hell und fest sind. Die Stängel sollten knackig sein. Da Spinat beim Zubereiten auf dem Herd viel Wasser verliert, schrumpft sein Volumen erheblich. Als Faustregel gilt: Ein Bund reicht gerade einmal als Beilage aus. Wer Spinat nach dem Kauf nicht gleich verarbeitet, kann die Bündel ungeschnitten und ungewaschen in einen Papierbeutel wickeln. Dieser wird dann mit einem Plastikbeutel umhüllt und wandert in den Kühlschrank. Das funktioniert auch mit Babyspinat.

Pasta mit Blattspinat und getrockneten Tomaten

Zutaten für 4 Portionen:

500 g Nudeln

600 g Blattspinat

150 g getrocknete Tomaten (in Öl)

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

3 EL Pinienkerne (geröstet)

50 g Parmesan (gerieben)

Salz und Pfeffer

Pinienkerne ohne Öl anrösten und beiseitestellen. Die Nudeln in reichlich Salzwasser bissfest garen. In der Zwischenzeit 150 g Tomaten hacken, das Öl wird noch gebraucht. Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln und in etwas Tomatenöl glasig andünsten. Den Spinat waschen, trocken schütteln und grob hacken – Babyspinatblätter können ganz bleiben. Den Spinat zusammen mit den Tomaten in die Pfanne geben und alles gut miteinander vermengen.

Die Nudeln abgießen, kurz abtropfen lassen, in die Pfanne geben und unterheben. Noch einmal vier Esslöffel Tomatenöl dazugeben. Die fertige Pasta mit den Pinienkernen und Parmesan bestreut servieren.