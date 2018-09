Chemnitz (dpa) - Eine Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung «Pro Chemnitz» hat nach Schätzungen von Beobachtern am Abend an die 2000 Teilnehmer angezogen. Die Polizei hatte mit Stand 18.30 Uhr von 1000 Menschen gesprochen - es habe aber noch Zulauf gegeben. Die Zahl der Gegendemonstranten aufseiten des Bündnisses «Chemnitz nazifrei» bezifferte eine Polizeisprecherin auf rund 500. Die Lage sei so weit friedlich. Die Polizei sicherte beide Versammlungen mit einem Großaufgebot ab.