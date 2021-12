Nina Warken

> Geboren am 15. Mai 1979 in Bad Mergentheim. 1998 legte sie das Abitur am Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim ab.

> Von 1998 bis 2002 Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Heidelberg, 2003 Erstes Juristisches Staatsexamen; anschließend Rechtsreferendariat am Landgericht Mosbach. Seit 2006 Tätigkeit als Rechtsanwältin.

> Nina Warken war von 2006 bis 2014 stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union. 2013 bis 2017 war die CDU-Politikerin erstmals Mitglied des Bundestags. 2018 rückte sie für den ausgeschiedenen Abgeordneten Dr. Stephan Harbarth nach. 2021 wurde sie als Nachfolgerin von Alois Gerig als Direktkandidatin für den Wahlkreis Odenwald-Tauber in den Bundestag gewählt.