Name: Jennifer Lynn Lopez ("J.Lo" genannt)

Geboren am 24. Juli 1969 in New York.

Familie: J.Los Eltern waren vor ihrer Geburt von Puerto Rico in die Bronx gezogen. Sie wuchs mit zwei Schwestern im Viertel Parkchester auf.

Ausbildung: Katholische Mädchenschule bis 18, dann Baruch College, das sie nach zwei Semestern verließ. Job als Rechtsanwaltsgehilfin und Tanz-Ausbildung. Jobs als Tanzlehrerin und professionelle Tänzerin in diversen New Yorker Nachtclubs.

Karriere: Sie gehört mit 80 Millionen verkauften Singles und Alben zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart. Hits: If You Had My Love, Love Don’t Cost a Thing oder Get Right.

Schönheit: 2011 wurde sie vom People Magazine zur schönsten Frau der Welt gekürt. Seit 2013 gibt es sogar eine J.Lo-Barbie-Puppe.

Schauspiel: J.Lo hat seit 1986 in über 30 Film-Produktionen mitgespielt. Die erfolgreichsten: The Cell (2000), Manhattan Love Story (2002), Bordertown (2006).

Geschäftsfrau: Lopez hat eine eigene Modelinie JLO, ist im Parfümmarkt aktiv ("Glow") und hat im kalifornischen Pasadena ein kubanisches Restaurant "Madre’s".

Familie: Lopez war drei Mal verheiratet. Mit einem Kellner, einem Tänzer und zuletzt mit Musiker Marc Anthony (2004-2014). Sie ist Stiefmutter zweier Söhne aus Anthonys früheren Beziehungen. Am 22. Februar 2008 brachte sie Zwillinge zur Welt. lex