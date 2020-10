Name: Elke Helene Heidenreich

Geboren am 15. Februar 1943 in Korbach

Eltern: Sie wächst in Essen auf. Ihr Vater ist Kfz-Mechaniker und betreibt eine Tankstelle, ihre Mutter arbeitet als Näherin. Mit 15 Jahren verlässt Heidenreich ihr Elternhaus und zieht zu einer Pfarrersfamilie.

Werdegang: Nach ihrem Abitur studiert sie Germanistik, Publizistik und Theaterwissenschaften. Einen Abschluss macht sie aber nur in Religionswissenschaften. Von 1970 an arbeitet sie als Autorin und Literaturkritikerin beim SWF in Baden-Baden. 1975 wird sie als Else Stratmann, die Metzgersgattin, die die Weltlage mit bissigen, ironischen Sprüchen kommentiert, bundesweit bekannt. In den folgenden Jahren zeigt sie ihre vielfältigen Talente auch als Moderatorin, Hör- und Fernsehspiel-Autorin, Opern-Librettistin und erfolgreiche Schriftstellerin. Ihr Katzenbuch "Nero Corleone" wird zum internationalen Bestseller, der in 23 Sprachen übersetzt ist. Gerade erschienen ist: "Männer in Kamelhaarmänteln. Kurze Geschichten über Kleider und Leute" (Hanser Verlag, 224 Seiten, 22 Euro).

Ehen: Elke Heidenreich war mit den Schriftstellern Gert Heidenreich und Bernd Schroeder verheiratet. Heute lebt sie mit dem Pianisten Marc-Aurel Floros in Köln.