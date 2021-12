Prof. Dr. Christian Breunig

> Geboren am 16. Februar 1974 in Buchen. Er besuchte die Grundschule Mudau, das Buchener Burghardt-Gymnasium und die Frankenlandschule Walldürn, wo er 1993 das Abitur ablegte.

> Er studierte in Heidelberg (Politikwissenschaft, Mathematik und Geographie) und Oklahoma. Hinzu kommen wissenschaftliche Aufenthalte in Arhus, Berlin, Oxford, Paris, Köln und München.

> Christian Breunig forscht am Exzellenzcluster "Die Politik der Ungleichheit" an der Universität in Konstanz. Seit 2012 ist er dort Professor für Vergleichende Politikwissenschaft, zuvor hatte er eine Professur an der Universität Toronto (Kanada). 2007 promovierte an der Universität zu Washington über politische Aufmerksamkeit und Haushaltspolitik.