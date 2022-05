BIOGRAFIE

Name: Prof. Dr. phil. Jürg Frick

Geboren 1956 in Zürich.

Beruflicher Werdegang:Jürg Frick arbeitete zunächst als Volksschullehrer und studierte dann an der Uni Zürich Psychologie, klinische Psychologie, Psychopathologie und Pädagogik. Das Studium schloss er 1990 mit einer Promotion ab. Frick ist Mitglied in der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) sowie diplomierter individualpsychologischer Berater. Von 1986 bis 1992 war er als Seminarleiter für Entwicklungspsychologie tätig. Seit 1991 engagiert er sich in der Aus- und Weiterbildung sowie Beratung von Lehrerinnen und Lehrern. Jürg Frick arbeitet seit 2002 als Dozent und Berater an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Seit seiner Pensionierung im Sommer 2021 ist er als freier Weiterbildner an verschiedenen Pädagogischen Hochschulen, Ausbildungsinstituten und Volksschulen tätig sowie als psychologischer Berater, Coach und Supervisor in eigener Praxis. Jürg Frick ist Autor diverser Bücher und Fachartikel zu Themen wie Geschwisterbeziehungen, Verwöhnung, Resilienz, Ermutigung, Gesundheit, Gesundwerdung (Salutogenese) und Burnout.

Buch: "Ich mag dich – Du nervst mich! Geschwister und ihre Bedeutung für das Leben" (Hogrefe Verlag, 480 Seiten, 29,95 Euro).

Privat: Jürg Frick hat eine ältere Schwester. Er lebt in Uerikon bei Zürich.