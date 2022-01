BIOGRAFIE

Name: David Robert Jones, geb. 8. Januar 1947. In den 60ern nannte sich der Künstler u.a. Tom Jones, 1966 entschied er sich für Bowie.

Familie: Zweimal verheiratet: 1970 – 1980 mit Angela; ein gemeinsamer Sohn: der Filmregisseur Duncan Jones. 1992 Hochzeit mit dem sudan-stämmigen Model Iman Abdulmajid; eine Tochter.

Erfolge: Bowie verkaufte weltweit über 140 Millionen Tonträger. Er spielte in mehr als 20 Filmen mit (Kinospielfilme und Dokumentationen) und wurde mit fünf Grammys ausgezeichnet – davon vier posthum für sein letztes Album "Black Star".

Bowies Erben verkauften vor wenigen Tagen die Rechte an seinen Songs für umgerechnet 220 Millionen Euro an den US-Musikverlag Warner Chappell Music. Der Deal umfasst mehr als 25 Studioalben mit Songklassikern wie "Space Oddity", "Changes", "Heroes", "Rebel, Rebel" oder "Let’s Dance". Zu den Erben gehören laut US-Medien die beiden Kinder, die Witwe Iman, eine Haushälterin sowie Bowies Assistentin.

Neues Album Toy Box: 2001 spielte Bowie nach einer Tour mit seiner Band alte Songs aus den Jahren 1964 – 1971 ein, die als Drei-CD-Box (sechs LPs) erschienen. Hörtipp: "Silly Boy Blue" und "Karma Man".