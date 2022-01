BIOGRAFIE

Name: Jessica Michelle Chastain

Geboren am 24. März 1977 in Sacramento, Kalifornien.

Kindheit: Chastain wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Ihr Vater war der Rockmusiker Michael Monasterio, zu dem sie eigenen Angaben zufolge ein "distanziertes Verhältnis" hatte. Ihre jüngere Schwester nahm sich nach jahrelangem Drogenmissbrauch das Leben. Nach der Trennung ihrer Eltern wurde Jessica Chastain von ihrem Stiefvater großgezogen.

Ausbildung: Chastain hatte Schwierigkeiten in der Schule und schloss die High School nicht ab. Ab 1998 Schauspielschule (Juilliard School) in New York.

Karriere: Erste Rollen in verschiedenen TV-Serien: "Emergency Room", "The Evidence", "Law & Order". Größere Rollen in "Zero Dark Thirty" (2012), "Interstellar" (2014), "Der Marsianer" (2015), "Crimson Peak" (2015), "Die Erfindung der Wahrheit" (2016), "Szenen einer Ehe" (2021).

Auszeichnungen: Sechs Golden-Globe-Nominierungen und eine Golden-Globe-Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin in "Zero Dark Thirty"; zwei Oscar-Nominierungen ("The Help" und "Zero Dark Thirty").

Feminismus: Jessica Chastain bezeichnet sich offiziell als "Feministin". Ausschlaggebend dafür war ihren eigenen Angaben zufolge die Rede, die Schauspielkollegin Emma Watson 2014 vor der UN zum Thema "Gleichberechtigung" hielt. Mit ihrer Einstellung fühlt sich Chastain besonders zu starken Frauenrollen hingezogen.

Privat: Seit 2017 verheiratet mit Gian Luca Passi de Preposulo. Das Paar hat zwei kleine Kinder.