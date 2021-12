BIOGRAFIE

Name: Bruno Alexander

Geboren 1999 in Hamburg

Werdegang: Erste Bühnenbegeisterung in der Theaterklasse seines Gymnasiums. Schon mit 12 stand er für die ARD-Jugendserie "Die Pfefferkörner" vor der Kamera. Der 22-Jährige nahm Darsteller-Unterricht an einer Schauspielschule in Hamburg.

Erste Rollen: Trotz seiner jungen Jahre war Alexander schon in vielen Fernsehfilmen und Serien zu sehen, darunter im "Tatort". Für viel Aufmerksamkeit sorgte zuletzt seine Rolle als Drogensüchtiger in der Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo".

Privat: Bruno Alexander lebt in einer WG in Hamburg und hat mit zwei Freunden eine eigene Produktionsfirma gegründet, deren Comedyserie "Die Discounter" im Dezember bei Amazon startet.