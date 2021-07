BIOGRAFIE

Name: Ewald Arenz

Geboren am 26. November 1965 in Nürnberg.

Werdegang: Nach seinem Abitur studiert er zunächst Jura. Er beschließt aber Lehrer zu werden und belegt die Fächer Anglistik, Amerikanistik und Geschichte. Heute ist er Lehrer für Englisch und Geschichte am Johannes-Scharrer-Gymnasium in Nürnberg. Als Schriftsteller tritt er erstmals 1994 mit seinem Erzählband "Der Golem von Fürth" in Erscheinung. In den folgenden Jahren entstehen auch Romane wie 2007 "Der Duft von Schokolade". Sein Roman "Alte Sorten" gehört 2020 zu den meistverkauften Taschenbüchern in Deutschland.

Aktuell: "Der große Sommer", Dumont, 320 Seiten, 20 Euro.

Auszeichnungen: Arenz wurde unter anderem 2004 mit dem Bayerischen Kunstförderpreis, dem Förderpreis für Kunst und Wissenschaft der Stadt Nürnberg 2005 und dem Kulturpreis der Stadt Fürth 2007 ausgezeichnet.

Privat: Er hat drei Kinder. Der älteste Sohn ist 31 Jahre alt, die Tochter 27 und der jüngste 17. Ewald Arenz lebt in der Nähe von Fürth.