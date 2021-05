BIOGRAFIE

Name: Andreas Schmidt-Schaller

Geboren am 30. Oktober 1945 im thüringischen Arnstadt.

Familie: Sein Vater starb, als Andreas fünf Jahre alt war. Er wuchs bei seiner Mutter auf, die als Journalistin arbeitete. Schmidt-Schaller hat vier Kinder. Aus der Ehe mit der Schauspielerin Christine Krüger stammen der Sohn Thomas und die Tochter Petra. Außerdem ist er Vater der Schauspieler Tom Radisch und Matti Schmidt-Schaller.

Werdegang: Nach dem Abitur in Gera und einer vorübergehenden Arbeit als Bühnenarbeiter studiert Schmidt-Schaller Schauspiel an der Theaterhochschule Leipzig. Sein erstes Engagement bekommt er am Städtischen Theater Karl-Marx-Stadt. Später arbeitet er in Magdeburg, Gera und Berlin.

Im "Polizeiruf 110": Seinen ersten Auftritt in der Krimireihe hat er bereits 1973 in der Episode "Alarm am See" – als Verdächtiger in einem Kunstraub-Fall. 1986 wird Schmidt-Schaller Teil des "Polizeiruf 110"-Ermittlerteams. Er spielt den jungen Leutnant Thomas Grawe. Bis 1995 steht Schmidt-Schaller im "Polizeiruf 110" vor der Kamera, später folgen noch einige Gastauftritte. Bekannt ist er auch durch seine Rolle in der Krimi-Reihe "SOKO Leipzig", in der er bis 2017 den Hauptkommissar Hajo Trautzschke mimt. 2015 veröffentlicht Schmidt-Schaller seine Autobiografie "Klare Ansage. Bekundungen und Bekenntnisse" im Verlag Neues Leben (208 Seiten, 17,99 Euro).

Privat: Schmidt-Schaller lebt mit seiner Lebensgefährtin, der Regisseurin Swentja Krumscheidt, in Berlin und Koserow auf Usedom.