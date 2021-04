BIOGRAFIE

Name: Janina Naomi Fautz

Geboren am 31. Mai 1995 in Mannheim; aufgewachsen in dem Örtchen Hanhofen bei Dudenhofen.

Eltern: Der Vater ist Vertriebsleiter eines Mobilfunk-Unternehmens, die Mutter Schulbegleiterin. Janina Fautz hat einen jüngeren Bruder.

Werdegang: Schon als Achtjährige setzt sie sich bei einer Aktion des "Tigerenten Clubs" für Kinder in der Dritten Welt ein und wird Tigerenten-Reporterin. 2005 wird sie von Joseph Vilsmaier entdeckt, bekommt eine erste Rolle in dessen Märchenfilm "Der Weihnachtsbrei". Ab 2007 verkörpert sie Klette in "Die Wilden Kerle". Michael Haneke besetzte sie 2009 in seinem Oscar-nominierten Film "Das weiße Band". Fautz dreht mit Sönke Wortmann, spielt an der Seite von Bastian Pastewka und Nadja Uhl. 2015 wird sie als "Beste Nachwuchsdarstellerin" geehrt. "Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution" – nach dem gleichnamigen Sachbuch von Peter Wensierski – ist bereits ihr 57. Film.

Privat: Janina Fautz hat bis letzten Herbst in Speyer gewohnt und lebt momentan in Stuttgart. Sie ist Unicef-Juniorbotschafterin und Botschafterin des Kinderhospiz Sterntaler. Seit dem Herbstsemester 2020 studiert Janina Fautz an der Schauspielschule in Stuttgart. (lex)