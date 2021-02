BIOGRAFIE

Name: Ingrid Noll

Geboren am 29. September 1935 in Shanghai

Eltern: Ihr Vater, ein Arzt, lebt mit der Familie jahrelang in China. Die Eltern unterrichten die Tochter Ingrid und ihre drei Geschwister selbst. 1949 kehren sie nach Deutschland zurück.

Werdegang:Nach dem Abi in Bad Godesberg studiert Noll in Bonn Germanistik und Kunstgeschichte, schließt das Studium aber nicht ab. 1959 heiratet sie den Arzt Peter Gullatz, mit dem sie drei Kinder bekommt. Sie kümmert sich um den Haushalt und hilft ihrem Mann in der Praxis.

Zum Schreiben kommt sie in der Zeit nicht. Erst Anfang der 1990er-Jahre, ihre Kinder sind erwachsen und aus dem Haus, bietet sie ihren Roman "Der Hahn ist tot" dem Diogenes Verlag an. Das Buch erscheint 1991 und wird ein großer Erfolg. Weitere Bestseller wie "Die Häupter meiner Lieben", "Die Apothekerin" und "Kalt ist der Abendhauch" folgen.

Ehrungen: 1994 wird Ingrid Noll mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet, 2005 mit dem Glauser-Ehrenpreis. 2002 erhält sie die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg. Ingrid Noll ist Ehrenkommissarin der Bonner Polizei und Ehrenkriminalhauptkommissarin der Mannheimer Polizei.

Aktuell: Gerade ist ihr Roman "Kein Feuer kann brennen so heiß" (Diogenes, 304 Seiten, 24 Euro) erschienen.

Privat: Ingrid Noll hat drei erwachsene Kinder und ist vierfache Großmutter. Sie lebt mit ihrem Mann in Weinheim.