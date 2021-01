BIOGRAFIE

Name: Felix Klare

Geboren am 12. Oktober 1978 in Heidelberg; aufgewachsen in München.

Familie: Felix ist der jüngste von vier Geschwistern. Seine Eltern, ein Ärzteehepaar, flohen 1974 mit Klares drei älteren Geschwistern dank gefälschter Papiere aus der DDR im Flugzeug über Prag nach Zürich.

Ausbildung: Nach der Schule Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin. Engagements an renommierten Theatern wie dem Berliner Ensemble und dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg.

Film und TV: Seit vielen Jahren steht der 42-Jährige auch vor der Kamera, eine herausragende Rolle hatte er in dem Scientology-Drama "Bis nichts mehr bleibt". Seit 2008 ist er an der Seite Richy Müllers im Stuttgarter "Tatort" als Kommissar Sebastian Bootz zu sehen.

Auszeichnungen: 2020 bekam Klare für seine Rolle im Scheidungsdrama "Weil du mir gehörst" den Bayerischen Filmpreis als bester Schauspieler.

Privat: Klare ist mit der Schauspielerin Zora Thiessen verheiratet und lebt in der Nähe von München. Das Paar hat vier Kinder. lex