BIOGRAFIE

Name: Beniamino Brogi

Geboren am 14.10.1983 in Montevarchi in der Toskana

Anfänge: Mit 18 Jahren arbeitet er am Theater in Arezzo als Beleuchter. In Siena studiert er Theaterwissenschaft. 2006 zieht es ihn nach Berlin. Er schafft die Aufnahmeprüfung am Europäischen Theater Institut und macht drei Jahre später seinen Abschluss. In Italien und Deutschland ist er in Kino- und TV-Rollen zu sehen, wie in "Großstadtrevier" und der vom ZDF koproduzierten, internationalen Serie "Borgia" und "Die Medici” (Sky1). Im nächsten Jahr kommt der Film "Die Geschichte meiner Frau" mit ihm in die Kinos.

Privat: Beniamino Brogi lebt in Berlin.