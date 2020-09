BIOGRAFIE

Name: Hendrik Duryn

Geboren am 8. Oktober 1967 in Leipzig

Kindheit und Jugend: Seine Vater Siegfried und seine Mutter Charlotte haben beide als Lehrer gearbeitet. Hendrik Duryn machte sein Abitur an der Leipziger Thomasschule. Seine Neigung zum Schauspiel zeigte sich früh. Schon vom 11. Lebensjahr an hatte er sich Kinder- und Jugendtheatergruppen angeschlossen. Mit 15 spielte er seine erste Hauptrolle auf der Bühne des Amateurtheaters Leipzig. 1986 bestand er die Aufnahmeprüfung an der Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig.

Film und Fernsehen: Seine erste Filmrolle hatte Duryn 1987 in dem Kriminalfilm "Vernehmung der Zeugen". 1994 wurde er ins Ensemble des "neuen theater Halle" unter dem Intendanten Peter Sodann aufgenommen. In den folgenden Jahren trat Duryn auch immer öfter im Fernsehen auf. Die Palette reicht von "Tatort", die Action-Krimiserie "Crossing Lines" bis zu dem Drama "Westflug" und dem Kino-Thriller "Wir waren Könige". Im Sommer 2009 ging die Comedyserie "Der Lehrer" mit ihm in der Hauptrolle an den Start. Gerade wird die 9. Staffel gedreht. Die Reihe wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Comedypreis ausgezeichnet.

Privat: Hendrik Duryn lebt in Leipzig und ist mit der Schauspielerin Anne-Kathrin Gummich liiert. Seine Adoptivtochter ist die Schauspielerin Nina Gummich.